صحة مطروح: تقديم الخدمات الطبية لـ2149 مواطنًا بمراكز الرعاية الأولية

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، د.مبروك سالم، الأحد، إن المراكز والوحدات الصحية والبالغ عددهم 56 وحدة ومركزا طبيا، قدموا الخدمات الطبية لـ2149 مواطنا خلال عيد الأضحى.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم، أنه منافذ صرف الألبان وعددها 9 منافذ؛ قدمت الخدمة لـ367 طفلا، حيث تم صرف 1621 علبة لبن من المرحلتين الأولى والثانية، منها 956 علبة لبن مرحلة أولى لعدد 187 طفلا و665 علبة لبن المرحلة الثانية لعدد 189 طفلا من المستحقين للصرف طبقًا والشروط الوزارية المعمول بها.

وأكد د.مبروك سالم إن مديرية الشؤون الصحية، قد وضعت خطة للاستعدادات والجاهزية خلال إجازة عيد الأضحى؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية للرعاية الأولية بالمحافظة، مشيرًا لرفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والانعقاد الدائم والمستمر لغرف الطوارئ الوقائية والعلاجية بديوان المديرية ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، وفي ظل أعمال التطوير ورفع كفاءة بعض منافذ تقديم الخدمة الصحية بمحافظة مطروح.

أضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن منافذ فحص المقبلين على الزواج (المبادرة الرئاسية) خلال عيد الأضحى 2024، وعددها 3 منافذ؛ قدمت الخدمة لعدد 17 منتفعا ومنتفعة كما تم استصدار 16 شهادة رسمية مميكنة.

وأكد د.مبروك سالم استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة مطروح، مقدمًا الشكر للدكتور إبراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بمختلف المراكز، وجميع الفرق الطبية والعاملين المشاركين في هذا العمل الرائع بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مثمنًا الجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.