حسين هريدي: مصر ما بين 2010 لـ2013 كانت فترة توتر سياسية

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كيف تغيرت أو تم إعادة بناء سياسة الخارجية المصرية بعد 30 من يونيو 2013؟

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر ما بين 2010 لـ2013 كانت فترة توتر سياسية.

وأضاف أنه حتى 30 يونيو 2013 كانت فترة عدم استقرار سياسي كبير جدا في مصر وعدم الاستقرار هذا لا شك أنه كان له انعكاسات سلبية على قدرة مصر على التعامل مع الأزمات والأحداث في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو نجحت في منع أو الحيلولة دون اختطاف الدولة المصرية، و30 يونيو استطاعت أنها تضع مصر مرة أخرى على المسار التاريخي المرسوم لها في التفاعلات مع المنطقة وكل التطورات والأحداث والأزمات.

وأوضح أن 30 يونيو انعكست بالإيجاب على السياسة الخارجية المصرية وأدت إلى زخمًا كبيرا في مكانة مصر في أن تلعب أدوار في التعامل مع الأزمات المحيطة بها.