بروتوكول تعاون بين جامعة السادات والاتحاد السعودي للكاراتيه

شهدت د.شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، والإتحاد السعوي للكاراتية.

ووقع البروتوكول د.أحمد عزب، عميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، والدكتور مشرف الشهري، رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه بشأن تعزيز التعاون والتنسيق ودعم التكامل بين الجانبين، بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الرياضي وخلق مناخ أكاديمي ورياضي جيد بما يخدم المجال البحثي الأكاديمي ومنظومة الاتحاد السعودي للكاراتيه ويعتبر هذا البروتوكول تجسيدا لنهج الجامعة والكلية في تحقيق التعاون والشركات الدولية.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتورة مشيره العجمي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الإتصال لتفعيل البروتوكول من جانب الكلية، والدكتورة نوف الحماد وكيل كلية التربية البدنية بجامعة الملك سعود ومسئول الشراكة المجتمعية بالاتحاد السعودي للكاراتيه ومنسق الإتصال لتفعيل البروتوكول من جانب الاتحاد السعودي للكاراتيه، والدكتور عبد الحليم يوسف، وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.