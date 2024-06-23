وزير الأشغال العامة اللبنانى: مطار بيروت الدولى يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلى

رد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني،علي حمية، على ما ورد في صحيفة تليجراف بشأن تخزين سلاح وصواريخ في مطار بيروت، موضحًا أن كل ما كتب في صحيفة "التليجراف" غير صحيح ولا سلاح يهرب عبر مطار رفيق الحريري، حسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: "نحن بصدد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة تليجراف البريطانية، مطار بيروت يتعرض لانتهاكات إسرائيلية مستمرة"، موضحًا أن هناك عدم شفافية في تناول صحيفة تليجراف لتقرير عن تخزين أسلحة في مطار بيروت.

وتابع: "ندعو السفراء لزيارة ميدانية غدا في مطار بيروت، المسئولون في مطار بيروت لم يعطوا أي تصريحات لصحيفة تليجراف"، موضحًا أن تقرير صحيفة تليجراف البريطانية تناول معلومات عن مصادر غير رسمية، ومطار بيروت الدولي يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي.

وشدد على أن مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه، تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات، وعلى دول العالم أن يعي ذلك، والتصدي لمثل هذه الحملات.