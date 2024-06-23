تشكيل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري

كشف كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، ومعتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم في الجولة 27 من دوري نايل.

وتقام مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة 27 من دوري نايل على ملعب "الدفاع الجوي".

وجاء تشكيل بيراميدز في مباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – محمود صابر – وليد الكرتي

خط الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – إبراهيم عادل

وضمت دكة البدلاء كلًا من:

شريف إكرامي - أسامة جلال – بلاتي توريه – أحمد توفيق – محمود عبد العاطي – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – محمد حمدي – دودو الجباس – فخري لاكاي

وجاء تشكيل المقاولون العرب على النحو الآتي:

خط المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد – أحمد الشيمي - أحمد مودي - فاروقا نور الدين – جوزيف أوشايا

خط الوسط: محمد هاني –– محمد عبد الناصر – محمود أبو الفتوح

خط الهجوم: أمادو نياس – محمود وادي

وضمت دكة البدلاء كلًا من:

عامر عامر – أسامة النجار – عمر فتحي – عبد الرحمن خالد – زياد فرج – عمار حمدي – فراس عايفيه – ياسين ياسر – مهند محمد