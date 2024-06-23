"الصحفيين" تستضيف المؤرخ الأمريكي كايل جون أندرسون لمناقشة كتابه "فرقة العمال المصرية"

تنظم اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين، السبت المقبل، صالون "القاهرة عنواني"، بالتعاون مع مشروع القاهرة عنواني الثقافي لحفظ الذاكرة المصرية.

ويستضيف الصالون المؤرخ الأمريكي كايل جون أندرسون أستاذ التاريخ المشارك في جامعة ولاية نيويورك بالولايات المتحدة والمتخصص في تاريخ الشرق الأوسط الحديث والتاريخ الإسلامي لمناقشة - باللغة العربية - لأحدث كتبه "فرقة العمال المصرية: العِرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى" الصادر عن المركز القومي للترجمة في مصر.

ويقوم الكاتب الصحفي محمود التميمي مؤسس مشروع "القاهرة عنواني الثقافي" بإدارة الصالون بحضور شخصيات عامة مهتمة بالتاريخ الحديث للمصريين، وعرض مواد فيلمية، وصحف نادرة عن مأساة العمال المصريين، التي طالت نحو نصف مليون مصري ساقهم الاحتلال البريطاني بالسخرة إلى أتون الحرب العالمية الأولى لخدمة المجهود الحربي البريطاني بين عامي 1914م، و1920م.

من المقرر أن يعقد الصالون بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمقر النقابة في تمام الثامنة من مساء السبت 29 يونيو 2024م.