خبير عالمي لإجراء عمليات تغيير الصمام الرئوي بـ«أسيوط الجامعي» (صور)

استقبل د.أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، زياد حجازي، الأستاذ بجامعة راش بشيكاغو، مدير وحدة العيوب الخلقية بمستشفى سدرة بقطر وذلك أثناء زيارته لمستشفى القلب الجامعي؛ لإجراء وتغيير الصمام الرئوي من خلال القسطرة للحالات المرضية شديدة الخطورة والأكثر تعقيدًا والتي تجرى ولأول مرة على مستوى الصعيد.

جاء ذلك بحضور د.علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عصام الدين عبدالله مدير مستشفى القلب الجامعي.

أكد د.أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على استقطاب علماء من أبرز دول العالم ؛ من أجل نقل وتبادل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم؛ لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من أهم مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

استقطاب علماء من أبرز دول العالم وتبادل الخبرات

ورحب المنشاوي بضيف الجامعة البروفيسور زياد حجازي، أحد رواد إصلاح العيوب الخلقية في القلب بالطرق غير الجراحية في العالم، مؤكدًا على استمرار إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم، وتوثيق أواصر التعاون العلمي، والطبي مع غيرها من الجامعات الأجنبية المرموقة؛ للتعرف على أحدث التقنيات الطبية المستخدمة، ونقل الخبرات العالمية إلى الأطباء، وتدريبهم على الجراحات، والتدخلات الصعبة، والمعقدة بدقة، وكفاءة فائقة.

وأوضح د.أحمد المنشاوي أن زيارة البروفيسور زياد حجازي لمستشفى القلب الجامعي؛ تأتي لمشاركته فى تغيير الصمام الرئوي من خلال القسطرة لبعض الحالات المرضية شديدة الخطورة دون التدخل الجراحي، والتي تعد أحد الأساليب الطبية الحديثة، والتي تجرى لأول مرة على مستوى الصعيد بجامعة أسيوط.

وأكد المنشاوي دور مستشفى القلب في تعزيز الخدمة الطبية في مصر، مشيدًا بما تمتلكه جامعة أسيوط من إمكانيات طبية متميزة، ومستشفياتها المتخصصة، والتي تقدم خدماتها الطبية، والعلاجية، بجودة فائقة لكافة المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.



من جانبه، أعرب البروفيسور زياد حجازي عن سعادته بالتعاون مع جامعة أسيوط، والتي تعد واحدة من أقدم وأعرق الجامعات المصرية، موجهًا خالص شكره للجامعة على استضافته، مشيداًَ بجهود وتميز الكوادر الطبية بمستشفى القلب الجامعي، وحرصهم على مواكبة كل ما هو جديد في هذا التخصص.

وشهد اللقاء حضور د.دينا الطحاوي بطب القاهرة، والدكتورة رشا الطحاوي بطب القاهرة، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتورة نهى جمال مدرس العيوب الخلقية بقسم القلب ومنسق الزيارة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم القلب، وفريق أطباء قسم القلب تخصص (العيوب الخلقية).

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة