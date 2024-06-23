«مياه أسيوط»: فتح باب التقديم الإلكتروني لقبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة للعام الدراسي 2025/2024 ابتداءً من اليوم وحتى الخميس الموافق 11 يوليو 2024 على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط (https://ascww.org/register-in-school).

وصرح على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم تحديد مجموع 260 درجة للشهادة الإعدادية و445 درجة للشهادة الإعدادية الأزهرية (يتم قبول ٥% فقط من إجمالي عدد الطلاب المقبولين من خريجي العام الدراسي " 2025/2024 " كحد أدنى للتقدم بطلب التحاق للمدرسة للعام الدراسي المقبل 2025/2024، على أن يكون القبول بالمدرسة طبقاُ لأعلى المجاميع ومن خلال اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقدها المدرسة، على أن يتم قبول الطلاب من محافظات (أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان) ويكون التقديم عبر الرابط الالكترونى المعلن.

التقديم الكتروني علي رابط الشركة

أضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن التقديم سوف يكون "إليكترونيًا " على الرابط الذي تخصصه شركة المياه بداية من يوم الاحد الموافق 23 يونيو وحتي الخميس الموافق 11 يوليو 2024، موضّحًا أنه على الطالب الدخول على الرابط وتنزيل استمارة التقديم وملئها واحضارها في موعد الاختبارات، على أن تكون الأوراق المرفوعة على الموقع للتقديم ( صورة استمارة النجاح مختومة، بيان نجاح الصف الاول والثاني الإعدادي مختوم من نفس المحافظه صورة شخصية للطالب، صورة شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي لولى أمر الطالب وإرفاقها على الرابط في ملف واحد بصيغــة "PDF".

وأوضح العضو المنتدب أنه لن يتم قبول الأوراق التى بها أخطاء أو غير مكتملة، على أن يتم الإعلان عن اسماء المقبولين من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي: https://ascww.org/register-in-school