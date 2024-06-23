محلل اقتصادي يوضح تأثير خفض الفائدة الأوروبية

كشف محمد هشام المحلل الاقتصادي، عن أسباب وتأثير خفض الفائدة الأوربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2019 وهذا بعد سلسلة من التحديات الاقتصادية التي واجهتها أوروبا في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي كجزء من جهود المركزي الأوروبي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات ولكي يسهم في انتعاش اقتصادي منطقة اليورو.

وأشار إلى أن الأوروبي خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس وهذا يعتبر الخفض الأول من 8 سنين لكل من معدلات عمليات إعادة تمويل الرئيسية ومعدلات سعر الإقراض والأول من 5 سنين.

وأوضح أن السبب الرئيسي في هذه الخطوة زيادة في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي في الفترة ما بين يوليو 2022 الى سبتمبر 2023 والتي أدت بشكل كبير في خفض معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو عند مستوى 10.6% في أكتوبر 2022 حتي وصل إلى 6.2% في شهر مايو الماضي.