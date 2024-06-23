الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر برامج سماسرة الحج للنصب على المواطنين

ايهاب المهدى مع محرر
ايهاب المهدى مع محرر الدستور

كشف إيهاب المهدي عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، أن الكيانات غير الشرعية والسماسرة قد نشروا إعلاناتهم لرحلات على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي قيود، لافتا أن هذه الإعلانات كتبت عليها مباشرة بتأشيرة زيارة أو كتب عليها بدون شروط وبدون قرعة فبهذه الإعلانات الوهمية استطاعوا اصطياد المواطنين والنصب على أهالينا البسطاء وأخذ -تحويشة عمرهم- ما جمعوة طوال حياتهم من أجل رحلة  الحج.

وأضاف المهدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أغلب هذه البرامج مقسم إلى مستويات كما هو الحال في البرامج النظامية وأطلقوا عليهم (الاقتصادي -المتوسط - العالي) وتراوح لديهم البرنامج الاقتصادي ما بين 137 ألف وذلك لحاملي تأشيرة ولا أعرف أي تأشيرة زيارة أم شخصية، و160 ألف جنيه شامل التأشيرة، والبرنامج المتوسط 180 ألف ونصف لحامل التأشيرة و203 ألف شامل التأشيرة أم البرنامج العالي لديهم 257 ألف جنيه لحامل التأشيرة، 279 ألف و500 شامل التأشيرة.

برامج سماسرة الحج

شركات السياحة لا تكسب سوى 10% من البرنامج السياحي 

وأشار المهدي إلى أن التكلفة لرحلة هؤلاء السماسرة 50 ألف جنيه أي أن مكسبه من هذا الرحلات تصل إلى 100%، لافتا أن الحج السياحي للمستوى الاقتصادي الطيران وصل سعره هذا العام 230 ألف جنيه والحج السياحي للمستوى البري 192 ألف جنيه، موضحا أن مكسب شركات السياحة من البرنامج السياحي لا يصل إلى 10% لشركة السياحة، لافتا أن وزارة السياحة والآثار ألزمت شركات السياحة هذا العام بإبقاء الأتوبيسات مع الشركات طوال مدة تواجدهم بالمشاعر مما رفع تكلفة البرنامج على شركات السياحة، ورغم ذلك تخرج أصوات تقول إن “الحج السياحي غالي” ولكن لا يرى التكلفة التي يتكلفها الشركات، موضحا أن الشركات السياحية تحاول توفير كافة الخدمات والبحث عن أفضل الحلول لراحة عملائها من الحجاج. 

 

برامج سماسرة رحلات الحج 
الكيانات الغير شرعية السماسرة التواصل الاجتماعي تأشيرة زيارة رحلة الحج

الأكثر قراءة

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

الحكومة: زيادة معدلات تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 48 ساعة فقط

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة