رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

قال إنه لم يطلب إقالة عامر حسين

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن الجلسة مع مسئولى الزمالك، أمس، كانت لتقريب وجهات النظر وخوض مباراة القمة المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري، إلاّ أن حسين لبيب رئيس الزمالك، تمسّك بقراره بعدم خوض مباراة الأهلي رغم شرح التفاصيل الخاصة بمؤجلات الفرق المنافسة، وأن رابطة الأندية لن تجامل أي ناد على حساب آخر.

وواصل دياب، في تصريحاته لـ«الدستور»، أن هذا الموسم استثنائي وسيكون هناك جلسة خلال الفترة المقبلة لتحديد شكل الدوري في الموسم الجديد وسيتم حل أزمة تلاحم المواسم.

وواصل: أنه لم يطلب في جلسته مع مسئولى الزمالك رحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، كما تردد في الساعات الماضية.

وأضاف دياب، أن القمة في موعدها المحدد له، الثلاثاء المقبل، وبطاقم إسباني والمقرر أن يصل خلال الساعات المقبلة ومازالنا فى انتظار قرار الزمالك في خوض المباراة، وتابع: أن الزمالك اشتكى من الأخطاء التحكيمية في بعض مبارياته وشددت عليهم أن الباب مفتوح للزمالك لاستقدام حكام أجانب، كما وافقت للأهلي رغم رفض البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام في استقدام حكام أجانب لكل الأندية.

ووفقًا للمادة رقم 51 من قانون العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إذا انسحب فريق من مباراة ثم استكمل باقي المسابقة فإنه يتعرض لهذه العقوبات:

- غرامة مالية يحددها مجلس إدارة اتحاد الكرة.

- إذا لم يحضر الزمالك لملعب المباراة سيكون مهزومًا بثلاثية نظيفة.

- خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي.

- خصم نقاط المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويتم تحديد ترتيب الفريق في جدول المسابقة بعد خصم نقاط المباراتين.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، وفقًا لتقرير الحكم والمراقبين.