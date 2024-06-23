محافظ أسيوط يشهد إطلاق البرنامج الصيفى التثقيفى للأطفال بمسجد البقلى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إطلاق البرنامج الصيفى التثقيفى للأطفال بمسجد البقلى بحى غرب، والذى تنظمه مديرية الأوقاف، فى إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع الوعى لدى الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل الذى أطلقته الوزارة تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود سعد جاهين وكيل وزارة الأوقاف ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة الابنية التعليمية بأسيوط وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم،وعيون ابراهيم رئيس حى غرب والدكتور محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف أسيوط والشيخ ناصر السيد مدير عام المتابعة بالمديرية والشيخ أسامة عبد الفتاح والشيخ أحمد كمال مدير عام الارشاد الدينى والشيخ محمود الجميل مدير عام شئون مكتب وكيل الوزارة والشيخ شعراوى محمد شعبان مدير أوقاف شرق ولفيف من مديرى الادارات بالمديرية وأئمة وواعظات الاوقاف وأكثر من 300 طفل وفتاة من رواد البرنامج الثقافى.

وبدأت الفعاليات بتلاوة قرآنية عطرة للطالبة منة ثم كلمة الترحيب للدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف، والتى وجه خلالها الشكر للمحافظ على تشريفه وحضوره إطلاق فعاليات البرنامج الثقافى الدينى.

وقال وكيل الأوقاف إن النشاط الثقافى الدينى سيجرى تنظيمه بعدد 2112 مسجدًا على مستوى المحافظة ويشرف عليه ائمة وواعظات من المتميزين يهدف الى إكساب الاطفال المعلومات الثقافية والدينية لانهم هم قوام الاسرة، لافتًا إلى أن البرنامج الثقافى يهدف الى الحفاظ على النشء وتعليمهم أركان دينهم الإسلامى الصحيح بوسطية وسماحة من خلال تحفيظ القرآن الكريم وشرح التفسير ومعرفة سيرة النبى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وعبر محافظ أسيوط، عن سعادته التواجد بين هذه الكوكبة من قيادات وأئمة الاوقاف والعشرات من الاطفال فى جو يسوده الحب، موجهًا الشكر لوكيل وزارة الأوقاف على هذا النشاط الثقافى الدينى المتميز والتى ستعود بالخير الوفير على أطفالنا، لافتًا الى أهمية استغلال الإجازة الصيفية وحفظ القرأن الكريم ومعرفة تفسير سور القرأن وفهم السيرة النبوية الشريفة.

ووجه بضرورة حث الاطفال وطلاب المدارس على ممارسة النشاط الرياضى والثقافى والفنى والدينى خلال فترة الدراسة وخلال الاجازة الصيفية، لخلق مواطن صالح يخدم بلده، ولغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الاطفال،داعيًا المولى العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وان يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستكمل مسيرة التنمية.

وفى نهاية الفعاليات تم تقديم الابتهالات الدينية للطالب يوسف عبد الله شعبان، وسط ترديد الحضور،ثم اختتمت الفعاليات بترديد جميع الحضور السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال