الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسي: لن تنزلق المنطقة لحرب مهما ارتفعت وتيرة التهديدات والمناوشات

جريدة الدستور

قال المحلل السياسي رامي نعيم، إن هناك مفاوضات حامية والجانب العسكري يستخدم لتسخير تلك المفاوضات تارة لمصلحة إيران وتارة أخرة لمصلحة إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "تن"، أن المجتمعات العربية تدفع الأثمان الباهظة لأن أمريكا تحاول قدر الإمكان، توفيق مصالحها بين إيران والجانب الإسرائيلي.

وتابع أنه لا يرى أن المنطقة لن تنزلق للحرب لأنه في غير مصلحة أمريكا أن تنشعل حرب جديدة في المنطقة، لأن بايدن سيخسر معركته الانتخابية حتما في هذه الحالة.

وأوضح أن من مصلحة بايدن أن تثمر نهاية ولايته الرئاسية بالسلام في المنطقة، أو تهدئة أو اتفاق ما، ليكون قادرا على إدارة معركته الانتخابية المقبلة.

ولفت المحلل السياسي رامي نعيم، إلى أنه لن تنزلق المنطقة بحري مهما ارتفعت وتيرة التهديدات والمناوشات ولكن مايحدث هو عبارة عن تعرية سقوف وليس أكثر.

غزة أمريكا إيران إسرائيل المنطقة العربية

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