الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيخ الأزهر يفتتح ركن «مجلة نور» للطفل بمكتبة الأزهر بالقرنة

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب،

افتتح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، ركن مجلة نور للطفل، بمكتبة الأزهر بالقرنة بمحافظة الأقصر، بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي تم تجهيزها بكافة إصدارات المجلة ومسلسلاتها الكارتونية.

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وأكد الإمام الأكبر، أهمية دور مجلة نور في نشر المعرفة وغرس القيم النبيلة لدى النشء، وضرورة التيقظ لخطورة الإصدارات المترجمة الصادرة من الخارج والتي تستهدف بث أفكار دخيلة على ثقافتنا الشرقية، والتأثير سلبا على عقول وسلوك النشء العربي والمسلم.

كما وجه بتخصيص ركن خاص لمجلة نور داخل مكتبات الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، لتشجيع الأطفال على القراءة، وتوفير كتب ومطبوعات سهلة ومناسبة لمختلف المراحل العمرية، واحتواء الأطفال والنشء والحفاظ عليهم من مخاطر العالم الرقمي، وتنظيم الفعاليات وورش العمل التي تستهدف رفع وعي أولياء الأمور بكيفية تعامل أطفالهم مع العالم الرقمي.

حضر الاحتفالية، الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور، والشيخ محمد الرملي، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر، ومسئولو مكتبة الأزهر بالقرنة، ووعاظ وواعظات منطقة الأقصر، ووفد مجلة نور للأطفال، ومجموعة من الأطفال بمحافظة الأقصر.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مجلة نور للطفل الأزهر بالقرنة مكتبة الأزهر بالقرنة مجمع البحوث الإسلامية

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