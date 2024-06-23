يورو 2024.. إيقاف لاعب ألبانيا مباراتين بسبب هتافات بذيئة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الأحد، إيقاف ميرليند داكو لاعب منتخب ألبانيا مباراتين، لما بدر منه عقب المباراة ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وتعادل منتخب ألبانيا مع كرواتيا بهدفين لمثلهما، الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024".

وعقب المباراة قام داكو بإمساك مكبر للصوت، وترديد عبارات بذيئة تجاه دولة مقدونيا الشمالية التي لديها خلافات تاريخية مع ألبانيا.

وقال الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان: "قررت لجنة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق مباراتين للاعب كرة القدم الألباني داكو، الذي لن يتمكن من اللعب في المباراة المقبلة ضد إسبانيا، المقرر لها يوم الاثنين 24 يونيو في دوسلدورف".

واعتذر داكو علنًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتمكن من تجنب العقوبة.

"مثل كل لاعب كرة قدم، في تلك اللحظات تكون المشاعر على مستوى آخر، حيث لا يمكنك فهم ذلك إلا على أرض الملعب، من الصعب وصف الشعور باللعب لهذا الفريق. أنا آسف إذا كنت قد أساءت لأي شخص بعد المباراة ضد كرواتيا". تأثير اللعبة له أثره، سأواصل العمل مع المجموعة بأكملها لتحقيق أحلامنا".

ويفتقد البرازيلي سيلفينيو، المدير الفني لألبانيا، مهاجم روبن كازان، الذي لم يشارك سوى دقائق قليلة أمام كرواتيا كبديل، في المواجهة أمام إسبانيا، وهي مباراة فاصلة حيث يحتاج الألبان لتحقيق الانتصار من أجل التأهل لدور الـ16.