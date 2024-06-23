الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نموذج امتحان الألماني الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024

ارتفع البحث عن نموذج امتحان الألماني الثانوية العامة 2023، على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع انطلاق امتحان اللغة الثانية الذين سيؤديه طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو 2024. 

ونتيجة لما سبق ذكره ننشر نموذج امتحان الألماني الثانوية العامة 2024 خلال السطور التالية، بالإضافة إلى نشر مواصفات امتحان الألماني وفقًا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

 

نموذج امتحان الألماني الثانوية العامة 2023 

نموذج امتحان الالماني ثانوية عامة 2023
نموذج امتحان الالماني ثانوية عامة 2023
نموذج امتحان الالماني ثانوية عامة 2023
نموذج امتحان الالماني ثانوية عامة 2023

 

موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، يؤدي طلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري، ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر لمدة ساعتان، لينتهي في تمام الساعة 11 صباحًا.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

اوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية يشتمل على 31 سؤال يتنوع بين المقالي والموضوعي، ويقدر مجموع درجات الامتحان بـ 40 درجة، وتوزيع الدرجات يأتي كالتالي: “2 سؤال مقالي مقدرين بـ6 درجات - 29 سؤالا موضوعي بــ 34 درجة”.

امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

اللغة الأجنبية الثانية

تشمل اللغات الأجنبية الثانية التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة 2024 وفقًا لاختيارهم اللغات الآتية:

 اللغة الإنجليزية.

اللغة الفرنسية.

اللغة الألمانية.

اللغة الإيطالية.

اللغة الإسبانية.

اللغة الصينية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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