الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد استقالة يوسف زيدان.."تكوين": لن ننصاع لخطابات التهديد والترهيب

يوسف زيدان
يوسف زيدان

أعلنت مؤسسة تكوين الفكر العربي عن قبولها استقالة الدكتور يوسف زيدان من مجلس أمنائها، قائلة: “جزيل الشكر والامتنان، له، على مساهمته البناءة والمثمرة في تكوين المؤسسة ووضع لبناتها الأولى، وحرصه اللامشروط على ترسيخ مبادئ الحوار والتسامح ونشر التثقيف في العالم العربي بهدف الارتقاء بوعي المواطن في منطقتنا العربية”.

تكوين: نتقدم بالشكر ليوسف زيدان ونحترم قراره بالتنحي والاستقالة

وأكدت مؤسسة "تكوين الفكر العربي" في بيانها أنها تحترم قرار الدكتور يوسف زيدان بالتنحي والإستقالة من مجلس أمنائها، خاصة في ظل الضغوطات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، وحجم الهجمات التي طالته وطالت المؤسسة.

وأشارت مؤسسة "تكوين" إلى أنها ستواصل جهودها الحثيثة للارتقاء بوعي المواطن العربي ونشر قيم التسامح والحوار في عالم عربي، انتشرت فيه خطابات الكراهية والتكفير، ولن تنصاع لخطابات التهديد والترهيب، بل ستمضي قدما، تماما مثلما فعل المحدثون على غرار محمد عبده، وطه حسين وفرج فودة وغيرهم.

يوسف زيدان من التهديد بالإنسحاب لقرار الاستقالة

وسبق أن كتب عضو مجلس أمناء تكوين ــ المستقيل ــ الكاتب يوسف زيدان في منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أحيطكم علما بأنني بعد معاناة وطول تفكير، قررت الخروج من مؤسسة تكوين والاستقالة من مجلس أمنائها واجتناب أي أنشطة أو فعاليات ترتبط بها".

وعلل زيدان استقالته برغبته في تخصيص وقته للكتابة معتبرا إياها فقط التي تدوم، وربما تثمر في الواقع العربي المعاصر، الذي بلغ حدًّا مريعًا من التردِّي بحسب تعبيره.

تكوين الفكر العربي الدكتور يوسف زيدان طه حسين فرج فودة تكوين

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