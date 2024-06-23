ما حكم أكل لحم الحصان؟.. رأي الفقهاء والحنابلة والشافعية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، يسأل صاحبه عن الحكم الشرعي لأكل لحم الحصان، مؤكدة أن حكم أكل لحم الحصان يجوز شرعًا.

حكم أكل لحم الحصان

واستشهدت دار الإفتاء في حكم أكل لحم الحصان بما ورد في حديث أسماء بن أبي بكر قالت: “نحرنا على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فرسًا فأكلناه”، مؤكدة أنه لا يوجد من الدين ما ينهي عن أكل لحم الحصان.

وأوضحت دار الإفتاء أن أكثر العلماء ذهبوا إلى جواز أكل الفرس، مشيرا إلى الأحاديث الصحيحة في ذلك، مؤكدة أنه يباح أكل لحوم الخيل، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ مِنَ الحَنَفيَّةِ، وبَعضِ المالِكيَّةِ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ، منوهين بأنَّ الحصان حَيَوانٌ طاهِرٌ مُستَطابٌ، ليس بذِي نابٍ ولا مِخلَبٍ، فيَحِلُّ، كبَهيمةِ الأنعام.

هل يجوز أكل لحم الخيل؟

وأوضحت أن آراء الفقهاء تعددت حول أكل لحم الحصان، حيث قال جمهور الحنفية إنه يجوز أكل لحكم الحصان لكن مع الكراهة التنزيهية، وهذا هو الراجح عندهم.

كما أباح جمهور الحنابلة والشافعية، وأما بعض من المالكية يرى أن أكله مكروه، حيث قالت دار الإفتاء: “إن الإمام أبي حنيفة أحل أكل لحم الحصان أو الخيل ولكن مع الكراهة التنزيهية، وجاء ذلك في ظاهر الرواية، وهذا الحكم هو الراجح عند الأحناف، وحول الحكم قال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة لحم الحصان”.

وتابعت الإفتاء: “وأما فقهاء الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية أباحوه، كما قال بعض المالكية بالكراهه وبعضهم بالحرمة”.