الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فاطمة محروس تتوج بفضية كأس العالم لرفع الأثقال وتتأهل لبارالمبياد باريس

فاطمة محروس
فاطمة محروس

توّجت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال الميدالية الفضية، في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة خلال الفترة الحالية بجورجيا.

وحققت لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، الميدالية الفضية في عومي السيدات، برقم 136 كجم.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وبذلك تحجز فاطمة محروس بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.

محمد صبحي يحصد 3 ذهبيات وفضية بكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي ويتأهل إلى باريس 2024

حصد محمد صبحي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي 4 ميداليات، في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة خلال الفترة الحالية في جورجيا.

وحقق محمد صبحي 3 ميداليات ذهبية كما يلي: ذهبية المجموع وذهبية الرواد وذهبية مجموع الرواد، بالإضافة إلى فضية العمومي برقم 225 كجم.

كما تمكن لاعب المنتخب المصري، من تحطيم رقم العالم للرواد في منافسات وزن 88 كجم.

وبذلك يتأهل محمد صبحي إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.

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IMG-20240623-WA0063
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IMG-20240623-WA0064
IMG-20240623-WA0062
IMG-20240623-WA0062
فاطمة محروس الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية عماد رمضان امين صندوق البارالمية اتحاد رفع الأثقال البارالمبي التأهل لأولمبياد باريس 2024

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