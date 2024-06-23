فخر الدين والشامى يقودان هجوم المصرى أمام سيراميكا بدورى نايل

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري، تشكيل فريقه للقاء فريق سيراميكا كليوبترا في اللقاء المقرر إقامته في السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من دوري نايل.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حماده، معتز زدام، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمد شحاتة، محمد طارق، عمرو موسى، يوسف الجوهري، عمرو سعداوي، احمد اشرف، حسين فيصل، احمد عيد، ايزي ايمكا.

ويغيب عن اللقاء: الثنائي أمادو با وسمير فكري واللذين حصلا على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك، فيما تضم قائمة المصابين حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، والذي أصيب بشرخ في إصبع القدم، بالإضافة لإسلام عطية المصاب بجزع في الرباط الخارجي للركبة فيما يغيب حسن علي لإصابته بكدمة في مفصل الركبة، الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة وكذلك الحارس عصام ثروت المصاب بالتهاب في أوتار الكتف.

يدير اللقاء كل من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من عمر فتحي ومحمد عاطف الزناري كمساعدين، بالإضافة إلى ابراهيم محمد حكمًا رابعًا، فيما يتولى عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حمادة القلاوي.

الجدير بالذكر أن الحكم محمود بسيوني كان قد أدار مباراة الدور الأول بين الفريقين نفسيهما، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا كليوبترا المركز العاشر برصيد 34 نقطة.