الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات موسعة في مصرع طفل دهسته سيارة بالأميرية

ارشيفيه
ارشيفيه

تباشر نيابة الأميرية تحقيقاتها في واقعة مصرع طفل إثر تعرضه لحادث مروري مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة فارهة بمنطقة الأميرية وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بإستقبالها جثة طفل، مقيم بدائرة القسم، توفي متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤال والده، مالك محل، مقيم بذات العنوان قرر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، مالك محل ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية المسائلة القانونية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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