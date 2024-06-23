"المحامين العرب" يعلن برنامج الملتقى العربي لمناهضة الفصل العنصري والإبادة الجماعية

ينظم اتحاد المحامين العرب بالشراكة والتعاون مع دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، غدا الإثنين، الملتقى العربي لمناهضة الفصل العنصري والإبادة الجماعية والإستعمار الإستيطاني الإسرائيلي.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية للملتقى كلمات للمكاوي بنعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ورمزي رباح رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، وللنقيب عبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وكلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية، وللسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة.

وتناقش الجلسة الأولى، الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الإسرائيلي أمام محكمة العدل والجنائية الدولية (المسار والمقترحات)، وكذلك مناهضة المشروع الصهيوني الإستعماري لتقويض إستقرار دول المنطقة.

فيما تناقش الجلسة الثانية، الرواية الفلسطينية في مواجهة زيف السردية الصهيونية (دور الإعلام العربي في مواجهة انحياز الإعلام الأمريكي والغربي)، والفن والثقافة والتراث والحفاظ على الهوية الحضارية والوطنية في مواجهة الأبارتهايد من أجل العدالة والحرية وحقوق الإنسان، ويٌختتم الملتقى بجلسة حوار بين المشاركين.

أما الثالثة، فتبحث إستراتيجية العمل السياسي والشعبي للأحزاب والحركة الشعبية العربية في التصدي للمشروع الصهيوني والفصل العنصري، والحراك العالمي نحو عزل ومقاطعة دولة الاحتلال وتجميد عضويتها في النقابات والاتحادات الدولية.

مناهضة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني

ويهدف الملتقى إلى تشكيل ائتلاف عربي لمناهضة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني على طريق تشكيل الائتلاف العالمي لمناهضة وإنهاء الأبارتهايد، وتعزيز تحشيد الرأي العام الشعبي والنقابي والسياسي لمواجهة جرائم الاحتلال وسياساته ومحاسبة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

كما يستهدف تعزيز حالة التضامن المتنامية عالميًا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال الدعم والمشاركة الفعالة في كافة حركات التضامن والمناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والبحث في سبل تفعيل وتعبئة جهود النقابات والاتحادات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة سياسات نظام الاحتلال والفصل العنصري وجرائمه.