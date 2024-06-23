الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: كنا نتوقع ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية اليوم

البورصة
البورصة

قال الدكتور محمد جاب الله خبير أسواق المال، إن البورصة تتخذ الاتجاه الصاعد منذ نهايات 2022، حيث تقوم البورصة بعمليات تصحيحية، وجني أرباح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي"، أنه بعد انتهاء فترة الإجازات، كان السوق قبل الإجازة يتخذ شكلا عرضيا، وكان البعض يشتري أسهمهم، مؤكدا أن الاتجاه الصاعد للبورصة لم يكن مفاجئا.

وتابع: "كنا نتوقع صعود البورصة باستخدام التحليل الفني أو التقني، إذ أن هناك ارتفاعا نسبيا في أحجام السيولة التي كانت محجمة قبل الإجازات".

البورصة المصرية

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

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