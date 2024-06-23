الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسماعيلي يعود للانتصارات ويهزم فيوتشر بهدف لمروان حمدي

مباراة مودرن فيوتشر
مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلي

استعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات وهزم مودرن فيوتشر بهدف سجله مروان حمدي في الدقيقة 14 من الشوط الأول في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الدراويش إلى 31 نقطة ويتوقف ر صيد مودرن فيوتشر عند 38 نقطة.

أحداث الشوط الأول 

بعد مرور 42 ثانية من بداية الشوط الأول مرر محمود شعبان كرة عرضية قابلها عبدالكبير الوادي بتسديدة مباشرة لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي تألق في إبعاد الكرة إلى ركنية.

بعد سبع دقائق تعرض محمود شعبان الظهير الأيمن لمودرن فيوتشر للإصابة ولعب باسم علي بدلًا منه.

في الدقيقة 14 مرر نادر فرج الكرة إلى مروان حمدي على حدود منطقة الجزاء فهيأها لنفسه وسددها قذيفة بيسراه سكنت على يسار محمود جنش لتعلن عن الهدف الأول للإسماعيلي.

في الدقيقة 31 وصلت الكرة لعبدالكبير الوادي داخل منطقة الجزاء مررها عرضية أرضية واصطدمت بيد محمد دسوقي واحتسب الحكم ركلة جزاء ثم تراجع عنها بعد العودة لتقنية الفيديو.

في الدقيقة 33 أجرى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تغييرين بنزول الحارس أحمد عادل عبدالمنعم بدلًا من محمد فوزي المصاب وعصام صبحي بدلًا من محمد بيومي.

في الدقيقة 43 أهدر أرنولد إيبا فرصة من انفراد تام بالحارس أحمد عادل عبدالمنعم الذي خرج من مرماه في توقيت مناسب.

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 46 لعب أحمد عاطف بدلاً من كجالي درامي في مودرن فيوتشر ولعب عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي بدلا من عبد الرحمن الدح وخالد النبريص.

وفي الدقيقة 56 لعب علي زعزع بدلا من أرنولد إيبا في مودرن فيوتشر.

في الدقيقة 62 تصدى جوزيف جوناثان لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها حارس الإسماعيلي إلى ركنية.

في الدقيقة 72 التغييرين الرابع والخامس لمودرن فيوتشر بزول الحاجي باري ومحمد صادق بدلاً من محمد فاروق وعبدالكبير الوادي.

في الدقيقة 77 مرر أحمد عاطف كرة عرضية قابلها علي الفيل بضربة رأس من الوضع طائرا من داخل منطقة الـست ياردات مرت بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 84 التغيير الأخير للإسماعيلي بنزول هشام محمد بدلا من نادر فر ج.

دوري نايل الاسماعيلى مودرن فيوتشر مروان حمدي نادر فرج ايهاب جلال

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