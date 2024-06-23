الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والذي عقده أمس بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

الاستعلام عن مسابقة وظائف 

وكان الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة شغل وظائف مهندسين: (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، والتي أعلن عنها الجهاز في 17 يناير الماضي وتم فتح باب التقديم في الفترة من 1 إلى 15 فبراير.

وقبل أيام، أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

مسابقة وظائف الشهر العقاري

كان الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين عدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وعدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الآتية: (كهرباء، مدني، مساحة، إلكترونيات/ اتصـالات، حاسبــات)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

أما عن وظائف الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للنقل النهري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أعلن الجهاز عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني والمواعيد المقررة لذلك للمتقدمين في تلك الوظائف وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

كان الجهاز قد أعلن خلال شهر يناير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق لتعيين عدد (96) مهندسًا في تخصصات مختلفة، وعدد (5) في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

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التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكترونى للمتقدمين فى مسابقة شغل وظائف بالشهر العقارى

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