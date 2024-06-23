الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: توقعات بزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر خلال 2024

محمد البهواشي الخبير
محمد البهواشي الخبير الاقتصادي

كشف محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، معدلات نجاح البورصة المصرية في الأسواق العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر سجلت رقمًا قياسيًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 9 مليارات و800 مليون دولار خلال عام 2023.

وأوضح أن هناك توقعات بارتفاع حجم هذا النوع من الاستثمار خلال العام الجاري إلى مستويات قياسية، وسنتحدث في هذه الفقرة عن العوامل التي قد تسهم في زيادة هذه الاستثمارات.

وأضاف أن هناك عوامل رئيسية ساهمت في وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات و800 مليون دولار خلال عام 2023، منها أن مصر من أولى الدول وأفضل الوجهات كسبب استثمار مباشر.

وأشار إلى أهمية الصور الإصلاحية التي تجدها الدولة المصرية في كافة قطاعاتها والوضع السياسي للدولة التي ستصل استثماراتها بها للبنية التحتية؛ لتستوعب طاقة المشروعات الكبري.

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