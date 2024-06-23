الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء يشفى الصدور من الشيخ رمضان عبد المعز لأهل فلسطين

الشيخ رمضان عبد
الشيخ رمضان عبد المعز

وجه الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، دعاء يشفي الصدور لأهل غزة، داعيًا الله لهم بالرحمة، مؤكدًا أن الرحمة أكثر صفة جاءت في القرآن الكريم وفيها الخير كله ومن معه رحمة الله نال بها الخير كله.

وأضاف، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كل الخيرات مربوطة برحمة الله، وأن الإنسان ينجو من الابتلاء برحمة الله حتى إن النبي عليه السلام كان إذا أصابه كرب يستغيث برحمة الله بقوله "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله"، فرحمة الله هي التي تنجي الإنسان وتحقق المعجزات.

غزة أهل غزة فلسطين الداعية رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون

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