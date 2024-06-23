"مستثمري أسيوط": مؤتمر الاستثمار الأوروبي سيسهم في استقرار سعر الدولار

قال المهندس علي حمزة نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن إقامة مؤتمر الاستثمار الأوروبي المشترك في مصر نهاية الشهر الجاري سيسهم في استقرار سعر الدولار عبر الاستثمارات الأوروبية الجديدة التي سيجذبها، لافتا إلى أنها تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في توفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، كما أنها تعمل على نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الاقتصاد المحلي ما يعزز من كفاءة الإنتاجية ويرفع من مستوى الجودة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية تساهم أيضا في تعزيز ميزان المدفوعات إذ أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية يساعد في تحقيق التوازن المالي للدولة، كما يعزز من قيمة العملة المحلية ويقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

وأوضح أنها تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي. إذ أن زيادة الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوسع الأسواق، مما يرفع من الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في تحسين الاقتصاد بشكل عام.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد مفتاحًا مهمًا لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في مصر، ويجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة لتحقيق هذا الهدف.