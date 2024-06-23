بينهم 3 أطفال.. إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث مرورى بالوادى الجديد

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال في حادث مروري، الأحد، بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الواصل بين مدينة موط بمركز الداخلة وقرى غرب الموهوب بالقرب من منطقة بئر 10 التابعة لغرب الموهوب أسفر عن إصابة كل من كامل عبد الرحمن عيسى شعيب، 64 عامًا، ضحى محمد كامل، 15 عامًا، سحر صابر خضر، 36 عامًا، راوية محمد كامل، 13 عامًا، وشقيقها نوح، 1.5 عام.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما تولت الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب ومركز الداخلة بالتعاون مع وحدة مرور المركز رفع آثار الحادث من الطريق.

إصابة 5 بينهما طفلان في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجةـ أسيوط

وأصيب 5 أشخاص من الوادي الجديد في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة- أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارحة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 112 بطريق الخارجة- أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارحة التخصصي لتلقي العلاج

تبين إصابة محمود صبرى جبالى وأسرته المكونه من زوجته و3 آخرين بينهما طفلان وجري الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلهم جميعا لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.