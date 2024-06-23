رئيس جامعة العريش يتفقد امتحانات الدراسات العليا بالجامعة (صور)

تفقد د.حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، سير امتحانات معهد الدراسات البيئية وذلك في المرحلتين التمهيدية للماجستير والدكتوراه.

رافق رئيس الجامعة د.سعيد لافى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود محمود إبراهيم، عميد المعهد، والوكلاء.

وأكد الدمرداش حُسن سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى اتّخاذ الإجراءات لضمان سيرها بشكلٍ سليمٍ ونزيهٍ، وشملت جولته تفقد تواجد لوحات إرشادية على جميع اللجان تضم أسماء وأرقام جلوس الطلاب، والتأكد من تجهيز القاعات بشكلٍ ملائم وتواجد أساتذة المقررات وانتظام أعمال كنترول المعهد.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة مطابقة ورقة الامتحان للمعايير والمقاييس المحددة وعبّر عن سعادته بِسير الامتحانات دون أي معوقات، مُثنيًا على التزام الطلاب بقواعد ونظم الامتحانات، ومنها عدم السماح بدخول الهاتف المحمول إلى اللجان، والتأكد من هوية الطالب قبل دخول الامتحان.

وقال د.حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إنّ جامعة العريش تولي اهتمامًا كبيرًا بِجودة العملية التعليمية، وحرصنا على توفير بيئة امتحانية مناسبة لطلابنا لِأداء امتحاناتهم بكلّ راحة وهدوء، ونثق بِقدرات طلابنا وطاقاتهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من حياتهم.

في ختام جولته، تمنى رئيس الجامعة لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في هذه المرحلة الفارقة من حياتهم العلمية والعملية، كما أشاد بمجهودات إدارة المعهد، برئاسة الدكتور محمود إبراهيم، عميد المعهد والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في المعهد، على ما يبذلونه من جهدٍ لِارتقاء المعهد والحفاظ على صورته المشرّفة، مُقدّمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

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