الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة العريش يتفقد امتحانات الدراسات العليا بالجامعة (صور)

جريدة الدستور

تفقد د.حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، سير امتحانات معهد الدراسات البيئية وذلك في المرحلتين التمهيدية للماجستير والدكتوراه.

رافق رئيس الجامعة د.سعيد لافى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود محمود إبراهيم، عميد المعهد، والوكلاء.

وأكد الدمرداش حُسن سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى اتّخاذ الإجراءات لضمان سيرها بشكلٍ سليمٍ ونزيهٍ، وشملت جولته تفقد تواجد لوحات إرشادية على جميع اللجان تضم أسماء وأرقام جلوس الطلاب، والتأكد من تجهيز القاعات بشكلٍ ملائم وتواجد أساتذة المقررات وانتظام أعمال كنترول المعهد.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة مطابقة ورقة الامتحان للمعايير والمقاييس المحددة وعبّر عن سعادته بِسير الامتحانات دون أي معوقات، مُثنيًا على التزام الطلاب بقواعد ونظم الامتحانات، ومنها عدم السماح بدخول الهاتف المحمول إلى اللجان، والتأكد من هوية الطالب قبل دخول الامتحان.

وقال د.حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إنّ جامعة العريش تولي اهتمامًا كبيرًا بِجودة العملية التعليمية، وحرصنا على توفير بيئة امتحانية مناسبة لطلابنا لِأداء امتحاناتهم بكلّ راحة وهدوء، ونثق بِقدرات طلابنا وطاقاتهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من حياتهم.

في ختام جولته، تمنى رئيس الجامعة لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في هذه المرحلة الفارقة من حياتهم العلمية والعملية، كما أشاد بمجهودات إدارة المعهد، برئاسة الدكتور محمود إبراهيم، عميد المعهد والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في المعهد، على ما يبذلونه من جهدٍ لِارتقاء المعهد والحفاظ على صورته المشرّفة، مُقدّمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

448945335_790169626578626_8460499721741816128_n
448945335_790169626578626_8460499721741816128_n
449050706_790170016578587_9123946221329514634_n
449050706_790170016578587_9123946221329514634_n
449066910_790170473245208_4417861296107775707_n
449066910_790170473245208_4417861296107775707_n
449075342_790170533245202_3730172424642081806_n
449075342_790170533245202_3730172424642081806_n
رئيس جامعة العريش معهد الدراسات البيئية الهاتف المحمول ورقة الامتحان الامتحانات

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يشهد مناقشة مشروعات التخرج بكلية الحاسبات

"الوطنية للتدريب" تعرض حلقة عن إنجاز تحول العاصمة الإدارية الجديدة لواقع ملموس

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالعريش

انطلاق فعاليات وندوات قراءة "سورة الكهف" من مسجد النصر بالعريش

توزيع الهدايا والملابس والمواد الغذائية واللحوم على الفلسطينيين بالعريش (صور)

"الوطنية للتدريب" تحتفل بمرور20 عامًا لليوم العالمى للمتبرعين بالدم

متدربات برنامج "المرأة تقود" يناقشنّ كتاب تاريخ مصر في العصور الوسطى

محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية للعام المالى 2024 ـ 2025

الأكثر قراءة

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

الحكومة: زيادة معدلات تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 48 ساعة فقط

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة