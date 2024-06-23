بمشاركة 170 لاعبًا.. تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية

شهد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث التي تقام في الفترة من 25 - 30 يونيو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ود.محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وشريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد.

وأكد وزير الشباب أن مصر دائمًا في الموعد لاستضافة كبرى الأحداث الدولية وهو ما يعكس ثقة الاتحادات الدولية في مصر وباعها الكبير في تنظيم مثل تلك الأحداث.

وأضاف أن الوزارة لا تدخر جهدًا في توفير سبل الدعم للاتحادات الرياضية، لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية في هذا الشأن.

ووجه صبحي، الشكر والتقدير للدكتور اسماعيل عبدالغفار لدور الأكاديمية القوي مع وزارة الرياضة لدعم للرياضيين وتقديم منح دراسية والتي تصل لأن تكون مجانية لدعم أبنائنا الرياضيين.

وأكد الوزير أن مصر أصبحت مركزًا لاستضافة الأحداث الدولية بجانب تكوين كوادر في مختلف الاتحادات الأفريقية والدولية، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه الكامل للرياضة والرياضيين المصريين.

وأعرب ياسر أدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته بـاستضافة مصر لفعاليات بطولة العالم للناشئين 2024 للخماسي الحديث.

أضاف إدريس أن الخماسي الحديث حقق إنجازات كبيرة علي مدار السنوات الماضية متمنيا التوفيق للاعبين في بطولة العالم ورفع إسم مصر عاليًا في المحافل الدولية كعادة اللاعبين المصريين في شتى البطولات.

وأكد د.إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في كلمته على سعادته بتنظيم هذه البطولة، قائلاً:"أرحب ترحيبا خاصة بالدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ونشكره على حرصه الدائم بالتواجد وسط جميع أبطالنا الرياضيين وكل ما يقدمه للرياضة المصرية".

وأضاف:"كل التوفيق لبعثة مصر في الأولمبياد وسط حضور ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، كما أتوجه بالشكر للمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث على وجود شراكة استراتيجية بين الاتحاد والأكاديمية العربية من أجل استضافة بطولات العالم لجميع المراحل السنية قي مختلف الأعمار خلال السنوات الماضية".

وأكمل "نسعى لتنظيم بطولة تواكب ما تقدمه مصر على الصعيد التنظيمي في مختلف الرياضات سواء دوليًا أو قاريًا، ونرحب بكل ضيوف مصر، وننتهز الفرصة لتكريم مجموعة من أبطال مصر في مختلف الرياضات من طلاب الأكاديمية".

من جانبه، وجه شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة وكذلك المهندس ياسر إدريس، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لما تقدمه الأكاديمية من مجهود مكثف لإنجاح كل البطولات التي تقام على أرضها.

تابع شريف أن عدد الدول المشاركة في البطولة 42 دولة، وهو عدد طبيعي لأي بطولة عالم، لافتًا إلى أن المنتخب الوطني المصري يعد حامل لقب هذه البطولة، مشددًا أنه يثق في قدرة اللاعبين والمدربين للمحافظة على اللقب خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر وبين جمهورنا.

وأكد العريان أن البطولة الأفريقية ستقام في مصر على هامش بطولة العالم بمشاركة أكثر من 8 دول أفريقية لجميع المراحل السنية، وكذلك سيتم إحياء الاتحاد العربي الخماسي الحديث، بالتعاون مع اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية «الأوكسا» لإحياء التعاون العربي في اللعبة.

وتابع العريان أنه تم الاستقرار على المشاركة في أولمبياد باريس بـ أحمد الجندي ومهند شعبان، وفي قائمة الاحتياط، معتز وائل ومحمد الجندي، وفي منافسات السيدات سيشارك الفراعنة بسلمى أيمن وملك خالد، وفي قائمة الاحتياط أميرة قنديل وهايدي عادل.

وأقيم على هامش المؤتمر تكريم بعض اللاعبين الدوليين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، والمتأهلين لأولمبياد باريس 2024، من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

عدد المشاركين في البطولة

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و74 لاعبة و109 مدربا وإداريا من 42 دولة، كما يحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 فردا.