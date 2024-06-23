لتعزيز العلاقات.. رئيسة وزراء بنجلاديش تزور الهند للمرة الثانية خلال 15 يوما

عرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي.. رئيسة وزراء بنجلاديش تزور الهند للمرة الثانية خلال 15 يوما".

في زيارة هي الثانية في أقل من شهر، زارت رئيسة بنجلاديش الشيخة حسينة الهند لمدة يومين؛ لتحقيق مزيد في تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين الجارتين.

الهند وبنجلاديش اتفقتا على بدء المفاوضات بشأن اتفافية شراكة اقتصادية شاملة تتضمن تعزيز التعاون البحري والاقتصاد الأزرق، بالإضافة للتعاون الدفاعي وتحديث القوات المسلحة.

"مودي" أشاد بخطوة بنجلاديش الأخيرة بالانضمام لمبادرة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تتوافق مع رؤية الهند الاستراتيجية للأمن والاستقرار الإقليميين.

الشيخة حسينة دعت نظيرها الهندي لزيارة بنجلاديش لمشاهدة التطور والتنمية في بلادها، الزيارة الثانية للشيخة حسينة إلى الهند جاءت قبل زيارتها الرسمية إلى الصين بهدف تحقيق التوازن في العلاقات ما بين التنين الصيني والفيل الهندي.