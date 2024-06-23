الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب الحر.. رصد 78 حالة لدغ عقارب وثعابين خلال شهر بالوادي الجديد

زواحف سامه
زواحف سامه

أعلنت مديرية صحة الوادي الجديد ، اليوم، رصد 78 حالة لدغ عقارب وثعابين خلال شهر يونيو الجاري بسبب إرتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها والتي وصلت في بعض المناطق إلي 47 درجة مئوية 

وقال د.هشام بكر، هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، إنه جرى تسجيل 74 حالة لدغ عقرب و4 حالات لدغ ثعبان من أول شهر يونيو الجاري بإجمالي 78 حالة لدغ على مستوى مراكز وقرى المحافظة وارتفاع حالات اللدغ الفترة الحالية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد هشام أن الوزارة وفرت كميات هائلة من الأمصال لمحافظة الوادي الجديد بحيث أصبح هناك وفرة كبيرة جدا في عددها داخل الوحدات الصحية القروية وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن بحيث إن الأمصال تتوافر بشكل كبير جدا نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما يعرض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان ابو قرون او الطريشة.

وحذرت الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، من خروج الزواحف والعقارب والثعابين والحشرات الضارة من جحورها بشكل ملحوظ ودخولها الى المزارع والبيوت للاختباء في الظل وتحت الزروع هربًا من سخونه الجو والبحث عن البراد بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأصدرت الحماية المدنية بالوادي الجديد عددا من التعليمات والإرشادات للمواطنين بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

قالت إدارة الحماية المدنية في منشور لها إنه يجب عدم ترك المواد الغازية والولاعات والمشروبات الغازية وبطاريات الأجهزة بشكل عام داخل السيارات، خاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة.

وشددت على ضرورة فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

وشددت على الإكثار من شرب الماء والسوائل، وعدم تشغيل سخانات الماء، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.

مديرية الصحة الوادي الجديد رصد 78 حالة لدغ عقارب وثعابين ارتفاع درجات الحرارة الأمصال المستشفيات الزواحف السامة

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