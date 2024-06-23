حالة الطقس غدًا الإثنين 24 يونيو 2024 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 24 يونيو 2024..كلمات ارتفع البحث عنها على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من الجمهور، بالتزامن مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، لذلك ينشر الدستور تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدًا الإثنين 24 يونيو 2024

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الإثنين 24 يونيو 2024، سيشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على اغلب الانحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما سيشهد البحر المتوسط اضطراب على بعض شواطئ مرسى مطروح وسرعة الرياح من (30: 40 كم/س) وارتفاع الأمواج (1.5: 2 متر).

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الإثنين

القاهرة والوجه البحري

العظمى 39

الصغرى 28

السواحل الشمالية

العظمى 32

الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 41

الصغرى 31

شمال الصعيد

العظمى 41

الصغرى 26

جنوب الصعيد

العظمى 44

الصغرى 29

طقس اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024

شهد الطقس اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا على اغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، كما شهد البحر المتوسط اضطراب على بعض شواطئ مرسى مطروح وسرعة في الرياح وارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الاحد

القاهرة والوجه البحري

العظمى 39

الصغرى 27

السواحل الشمالية

العظمى 33

الصغرى 24

جنوب سيناء

العظمى 34

الصغرى 23

شمال الصعيد

العظمى 41

الصغرى 26

جنوب الصعيد

العظمى 45

الصغرى 31