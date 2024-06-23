خبير أسواق المال يكشف سبب احتلال البورصة المصرية تحتل المركز الأول عربيا

كشف خبير أسواق المال محمود عطا، معدلات نجاح البورصة المصرية في الأسواق العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن البورصة المصرية تحتل المركز الأول عربيا والرابع عالميا خلال الربع الاول من عام 2024 هذا الانجاز يعكس قوة السوق المالية المصرية وجذبيتها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أداء البروصة المصرية خلال عام 2023 كان الدعم الرئيسي في عملية التحليل الذي دفع الجنيه المصري أمام الدولار، ومنها صعود المؤشر الرئيسي لمستويات قصرت حاجز 30 ألف نقطة.

وأشار إلى أن هذا هو العامل الرئيسي والأساسي والأول الذي عزز من إيجابية أداء البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 فضلًا عن عامل آخر هام جدا بعد تنفيذ صفقات الاستحواذ داخل البورصة المصرية أدت إلى عملية نوع من جذب كثير من المستثمرين العرب مرة أخرى والأجانب.