حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم مناطق مصر خلال الفترة من الإثنين 24 يونيو إلى السبت 29 من ذات الشهر ومن المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، بينما ستكون مائلة للحرارة ورطبة ليلًا على معظم الأنحاء، مع أجواء معتدلة الحرارة ورطبة على السواحل الشمالية خلال الليل.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في ساعات النهار طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء أما في الليل فيكون الطقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة ورطب على السواحل الشمالية، كما تشير التوقعات إلى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح، مع ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر، وسرعة الرياح تتراوح بين 30 و40 كم/س.

حالة الطقس غدا الإثنين

وتتوقع الأرصاد أن تشهد حالة الطقس غدا الإثنين نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة كما يستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت المقبل مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارًا والمعتدلة ليلًا على السواحل الشمالية.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

القاهرة: العظمى 39، الصغرى 28

الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 24

العلمين: العظمى 32، الصغرى 24

مطروح: العظمى 32، الصغرى 23

بنها: العظمى 38، الصغرى 26

دمنهور: العظمى 36، الصغرى 24

وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 26

كفر الشيخ: العظمى 37، الصغرى 25

المنصورة: العظمى 38، الصغرى 26

الزقازيق: العظمى 38، الصغرى 26

شبين الكوم: العظمى 38، الصغرى 26

طنطا: العظمى 37، الصغرى 24

دمياط: العظمى 34، الصغرى 23

بورسعيد: العظمى 33، الصغرى 23

الإسماعيلية: العظمى 41، الصغرى 27

السويس: العظمى 40، الصغرى 25

العريش: العظمى 34، الصغرى 22

رفح: العظمى 34، الصغرى 21

رأس سدر: العظمى 42، الصغرى 25

نخل: العظمى 38، الصغرى 18

سانت كاترين: العظمى 36، الصغرى 16

الطور: العظمى 41، الصغرى 27

طابا: العظمى 39، الصغرى 26

شرم الشيخ: العظمى 43، الصغرى 32

السلوم: العظمى 32، الصغرى 22

سيوة: العظمى 40، الصغرى 24

رأس غارب: العظمى 38، الصغرى 29

الغردقة: العظمى 41، الصغرى 31

سفاجا: العظمى 42، الصغرى 30

مرسى علم: العظمى 42، الصغرى 29

شلاتين: العظمى 41، الصغرى 30

حلايب: العظمى 39، الصغرى 31

أبو رماد: العظمى 40، الصغرى 29

رأس حدربة: العظمى 39، الصغرى 28

الفيوم: العظمى 40، الصغرى 26

بني سويف: العظمى 40، الصغرى 26

المنيا: العظمى 41، الصغرى 26

أسيوط: العظمى 41، الصغرى 26

سوهاج: العظمى 43، الصغرى 27

قنا: العظمى 44، الصغرى 29

الأقصر: العظمى 44، الصغرى 30

أسوان: العظمى 45، الصغرى 31

الوادي الجديد: العظمى 43، الصغرى 29

أبو سمبل: العظمى 44، الصغرى 30