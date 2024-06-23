الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتكشف موعد تحسن الأجواء

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون بمعدل درجتين لثلاث درجات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكديبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مصر سجلت الأسبوع الماضي أعلى معدلات لدرجات الحرارة عن السنوات السابقة والتي تصل لأربع درجات، وذلك لتأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي، وهو من أشهر التوزيعات التي تؤثر على مصر خلال فترة الصيف.

وتابعت أن منخفض الهند الموسمي يتكون من كتل شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط وتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، مما يعني زيادة في نسب الرطوبة مما يجعلنا نشعر بقيم درجات حرارة أعلى من الحقيقة.

درجات الحرارة على القاهرة ومحافظات الصعيد



وأشارت إلى أن درجة الحرارة في القاهرة ستكون من 38 وحتى 40 درجة خلال فترة النهار ولكن المواطن سيشعر أنها تتجاوز الـ40 نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة بالجو، بينما تصل درجات الحرارة في الصعيد الأقصر وأسوان من 40 إلى 44 درجة مئوية.

وعن موعد انتهاء الموجة الحارة أكدت أنها مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعدها تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريبيًا.