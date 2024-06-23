"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة الحارة على مدار الأسبوع

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، إنه من المتوقع أن يشهد غدا الإثنين، طقسا شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وتابع: "خلال أيام الأسبوع كله سنشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية وهي أعلى من معدلاتها الطبيعية".

وأوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاعات بدرجات الحرارة ستشمل الدرجات الصغرى والسواحل الشمالية التي تسجل درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، إضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة.