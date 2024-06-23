الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السلطات الروسية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكرانى على سيفاستوبول إلى 5

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت السلطات الروسية اليوم عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال. وقد أثار هذا الهجوم موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الروسية، وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وقع الهجوم في ساعة متأخرة من الليل عندما استهدفت صواريخ أوكرانية أحد الأحياء السكنية في سيفاستوبول، ما أسفر عن دمار واسع النطاق وخسائر بشرية كبيرة، وقد هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ المصابين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الهجوم تسبب في مقتل رجلين وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا. كما أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي رد فعل رسمي، أدان المتحدث باسم الكرملين هذا الهجوم ووصفه بالعمل الإرهابي الجبان، مؤكدًا أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا الاعتداء وحماية مواطنيها. 

وأكد المتحدث أن هذا الهجوم لن يمر دون عقاب، وأن السلطات الروسية تعمل على تحديد المسئولين عنه وتقديمهم للعدالة.

من جانبها، لم تصدر الحكومة الأوكرانية أي بيان رسمي بشأن الهجوم حتى الآن، فيما تواصل القوات الأوكرانية والروسية تبادل الاتهامات بشأن تصعيد العنف في المنطقة.

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الأوكرانية توترًا متزايدًا، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بارتكاب اعتداءات وتجاوزات على الحدود المشتركة، ويثير هذا التصعيد مخاوف دولية من اندلاع نزاع مسلح واسع النطاق بين البلدين.

يذكر أن شبه جزيرة القرم كانت قد ضمتها روسيا إلى أراضيها في عام 2014 بعد استفتاء مثير للجدل، في خطوة لم تعترف بها أوكرانيا والمجتمع الدولي. ومنذ ذلك الحين، تشهد المنطقة توترًا مستمرًا وأعمال عنف متفرقة بين القوات الروسية والأوكرانية.

ومع استمرار التصعيد، يتطلع المجتمع الدولي إلى جهود دبلوماسية تهدف إلى نزع فتيل الأزمة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع بشكل أكبر في المستقبل القريب.

السلطات الروسية الهجوم الأوكراني على جزيرة القرم الأوساط الروسية روسيا أوكرانيا الأحياء السكنية

مواد متعلقة

الكرملين: بوتين على اتصال دائم مع الأجهزة الأمنية بعد الهجوم الأوكراني فى سيفاستوبول

الدفاع الروسية: واشنطن تتحمل مسئولية الهجوم الأوكرانى على سيفاستوبول

ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الأوكرانى على مدينة سيفاستوبول إلى 100

القاهرة الإخبارية: مقتل شخصين وإصابة 22 جراء الهجوم الأوكرانى على سيفاستوبول

الجيش الأوكراني يزعم نجاحه في تقليص الهجوم الروسي على خاركيف

الأكثر قراءة

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

الحكومة: زيادة معدلات تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 48 ساعة فقط

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة