الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعافى الأسير بدر دحلان.. صورة تسعد رواد «السوشيال ميديا»

بدر دحلان
بدر دحلان

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صورا جديدة للأسير الفلسطيني بدر دحلان، بعد أيام من خروجه المروّع من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر الأسير الفلسطيني وقد بدأ في استعادة عافيته بعدما أشغل وسائل التواصل الاجتماعي وهو جاحظ العينين ويعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بعد الإفراج عنه من المعتقلات الإسرائيلية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقاطع فيديو تظهر شابًا فلسطينيًا يُدعى بدر دحلان بعدما أفرج عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي ضمن فوج من 33 معتقلًا من قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم (القرارة) العسكري شرق قطاع غزة.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، تم نقل أربعة إلى مستشفى شهداء الأقصى، بينهم الشاب بدر دحلان بعد شهر من اعتقاله.

وظهرت صورة بدر دحلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بدت عليه علامات اضطراب نفسي، ما أثار تساؤلات حول ما تعرض له أثناء فترة احتجازه.

وأفاد طبيب في مستشفى شهداء الأقصى بأن بدر يعاني من اضطراب نفسي ناتج عن التعذيب والظروف القاسية التي تعرض لها خلال الاعتقال.
 

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