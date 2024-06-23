الأحد 23 يونيو 2024
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"إكسترا نيوز": اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية فى جنوب غزة

محمد عادل مراسل فضائية
محمد عادل مراسل فضائية إكسترا نيوز

كشف محمد عادل مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر التطورات من الجانب المصري لمعبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إن المشهد لم يتغير لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أرجاء وأنحاء مدينة رفح الفلسطينية، وفي قطاع غزة ككل سواء في شرقي أو في غربي أو في وسط مدينة رفح الفلسطينية بحكم أننا نقف هنا أمام معبر رفح من الجانب المصري أي على بعد أمتار من مدينة رفح الفلسطينية".

وأضاف: "نسمع دوي الانفجارات بشكل متكرر، وكذلك نرى تصاعد لأعمدة الدخان جراء هذه الانفجارات وأيضًا جراء القصف العنيف والمستمر والقصف المدفعي والغارات الجوية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أرجاء مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك منذ قليل اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين فصائل من المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح، وكان ذلك على إثر أو بعدما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف كم كبير من المنازل ومربع سكني كبير وكامل في حيّة البرازيل جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

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