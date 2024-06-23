شهود عيان: غارة إسرائيلية تقتل ثمانية فلسطينيين فى مركز إغاثة بغزة

قال شهود فلسطينيون إن ثمانية فلسطينيين استشهدوا اليوم الأحد، في غارة جوية إسرائيلية على كلية تدريب قرب مدينة غزة تستخدم لتوزيع المساعدات، بينما توغلت الدبابات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وقال الشهود إن الغارة أصابت جزءا من كلية صناعية تديرها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم الآن المساعدات للعائلات النازحة.

معاناة مستمرة وتسرب للمياه

وكان بعض الناس يأتون للحصول على قسائم بينما نزح آخرون من منازلهم وكانوا يحتمون هنا. كان البعض يملأ المياه، وكان آخرون يتلقون قسائم، وفجأة سمعنا شيئًا يسقط، قال محمد طافش، أحد الشهود: “لقد هربنا، والذين كانوا يحملون المياه تركوها تتسرب”.

وشاهد مصور من رويترز مبنى منخفض الارتفاع وقد دمر بالكامل وجثثا ملفوفة في بطانيات ملقاة على جانب الطريق في انتظار نقلها، وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الحرب التي شنتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي تديرها حماس، تركز تقدمها على منطقتين لم تسيطر عليهما قواتها بعد رفح في الطرف الجنوبي من غزة والمنطقة المحيطة بدير البلح في الوسط.

في سياق متصل، قال سكان يوم الأحد إن الدبابات الإسرائيلية توغلت في أطراف مخيم المواصي للنازحين شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الأحد في قتال عنيف مع مقاتلي (حماس).

وانتشرت صور دبابتين لجيش الاحتلال متمركزتين على قمة تل يطل على المنطقة الساحلية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف: “كان القتال مع المقاومة شديدًا”.

وقال أحد السكان لرويترز إن قوات الاحتلال تطل حاليا على منطقة المواصي مما اضطر العائلات هناك للتوجه إلى خان يونس.

بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي تديرها حماس، تركز تقدمها على منطقتين لم تسيطر عليهما قواتها بعد: رفح في الطرف الجنوبي من غزة والمنطقة المحيطة بدير البلح في الوسط.

وقال سكان إن الدبابات الاسرائيلية توغلت في غرب وشمال رفح في الأيام الاخيرة ونسفت عشرات المنازل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يواصل "العمليات المستهدفة القائمة على الاستخبارات" في منطقة رفح وعثر على مخازن أسلحة وممرات أنفاق وقتل مسلحين فلسطينيين.

وقال مسئولون صحيون فلسطينيون يوم السبت إن 40 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية منفصلة في بعض مناطق شمال غزة، حيث قال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم البنية التحتية العسكرية لحماس.

وقالت حماس إن الأهداف كانت السكان المدنيين.