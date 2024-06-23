محافظ مطروح يوجه بحل أزمة مياه الشرب بحزمة إجراءات (صور)

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد، سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب.

_تشغيل الوحدة الأولى

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه سيتم اليوم بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ بطاقة ١٦ الف م٣/ اليوم،وفقا للتنسيق بين شركة مياه الشرب وإدارة المياه بالهيئة الهندسية وضخها من خزانات المحطة إلى الخزانات الاستراتيجية مساء اليوم،وكذلك بدء تشغيل الوحدة الثانية مع يوم الخميس القادم لتوفير كميات نحو ٣٠الف م٣ بالخزانات وضخها على الشبكات بالمناطق بمرسى مطروح بما يخفف من نقص المياه بنحو 90%، والإسراع في الانتهاء من تشغيل باقي وحدات المحطة بطاقة ٦٥ الف م٣ خلال نهاية الشهر والتى يتم تنفيذها من خلال إدارة المياه بتكلفة ٢،٨ مليار جنيه ،مع مخاطبة الجهات المعنية لدراسة مقترح التوسع في إنتاجية محطة تحلية مياه كليوباترا إلى ٢٥ الف م٣،والاسراع في بدء استكمال توسعات محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ إلى ١٣٠ الف م٣.



_جداول ضخ المياه

ووجه محافظ مطروح بالالتزام بجداول ضخ المياه بالمناطق المحددة والاطمئنان على الضخ أو اى عقبات بكل منطقة وسرعة حلها فنيا من خلال الشركة، وأن يكون العمل خلال الفترة القادمة على تحديد المناطق المرتفعة والتى لايوجد بها شبكات لتنظيم حركة سيارات نقل المياه إليها.

_ لجان لإزالة التعديات على خط المياه

كما وجه محافظ مطروح، بالدفع بلجنة برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لتنفيذ إزالة التعديات بكل حزم على خط المياه على طول الساحل بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن مطروح وكذلك الدفع بلجنتين برئاسة المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد لتفقد ومتابعة حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخ كميات المياه من الأغربة بالريفية والكيلو ٨ وصولا إلى المواطن وتكليف مسؤول من شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن حركة جميع سيارات نقل المياه.

_تقنين حجز الايصالات

وشدد محافظ مطروح على تقنين حجز الايصالات من خلال منظومة اليكترونية بين شباك الحجز والأغربة، ومنع حجز أكثر من إيصال لذات العنوان والاسراع في الانتهاء من كشوفات الايصالات السابقة ومراجعة ومتابعة أجهزة الgps لجميع سيارات نقل المياه ومنع أى تجاوزات أو خروج عن خط السير المحدد للوصول إلى المواطن ومحاسبة اى تجاوزات تثبت بكل حسم.

وأكد محافظ مطروح ونواب المحافظة العمل على تقديم أوجه الدعم بكل ما هو خارج إمكانيات الشركة للإسراع في حل أزمة نقص المياه وتوفيرها لتخفيف معاناة المواطنين.

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