محمد صبحي يحصد 3 ذهبيات وفضية في مونديال رفع الأثقال

حصد محمد صبحي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي 4 ميداليات في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة خلال الفترة الحالية في جورجيا.

وحقق محمد صبحي 3 ميداليات ذهبية كما يلي: ذهبية المجموع وذهبية الرواد وذهبية مجموع الرواد، إضافة إلى فضية العمومي برقم 225 كجم، كما تمكن لاعب المنتخب المصري، من تحطيم رقم العالم للرواد في منافسات وزن 88 كجم.

وبذلك يتأهل محمد صبحي إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 التي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.

طه عادل بطل رفع الأثقال البارالمبي يحجز مقعده في بارالمبياد باريس 2024

تأهل طه عادل لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

وضمن طه عادل التأهل بعد انتهاء منافسات وزن 54 كجم، في كأس العالم المقامة حاليًا في جورجيا والتي تعد آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية.

وأصبح طه عادل بطل رفع الأثقال المصري من ضمن الثمانية المؤهلين في هذا الميزان إلى بارالمبياد باريس 2024.

محمد صبحي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال

محمد صبحي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال