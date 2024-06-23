الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معركة أولاد صالحين وأبو زيد تسقط قتيلاً وجنازة مهيبة للضحية (صور)

المجني عليه
المجني عليه

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في جريمة مقتل شاب وسط معركة "أولاد صالحين" و"أولاد ابو زيد" بمدينة منشأة القناطر بعد مصارعته الموت 4 ايام داخل المستشفى.

واستجوبت 3 متهمين أظهرت كاميرات المراقبة اقتحامهم منزل العائلة الأخرى كما ادلى شهود العيان بهوياتهم وقالوا في التحقيقات انهم توجهوا للتعدي بالضرب على احد افراد عائلة صالحين انتقاما منه لضربه شقيقهم بعنف في محل سوبر ماركت يمتلكه بالقرية. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من قرية برطس بمدينة أوسيم وعندما استنجد بهم الطفل الصغير عقب تعرضه للضرب توجه 3 اشخاص حاملين اسلحة بيضاء وشوم واقتحموا منزل العائلة الاخرى للانتقام ممن ضرب شقيقهم الا ان ابناء عمومة من عائلة صالحين تصدوا لهم لفض الخلاف فانهالوا عليهم بالضربات والطعنات ما أسفر عن اصابة 3 منهم باصابات متفرقة وبعد مرور 4 ايام فارق احد المصابين "كريم صالحين" الحياة متاثرا باصابته.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن شابا من عائلة صالحين توجه لشراء "ورقة بفرة" من سوبر ماركت فرفض البائع وحدثت مشادة كلامية بينهما وتعدى كل منهما على الاخر وفي ليلة الوقفة فوجئ افراد عائلة صالحين بقدوم افراد من عائلة ابو زيد من قرية برطس يحملون اسلحة بيضاء ويقتحمون منازل عائلة صالحين ويتعدون عليهم بالضرب ما أسفر عن إصابة كل من شريف صالحين بطعنة ف القلب ومحمد شريف صالحين بجرح عميق ف البطن والرأس واحمد شريف صالحين جرح بطول الظهر كامل تم تقطيبه بحوالي 200 غرزة  والرابع احمد رفعت صالحين وشهرته "كريم" مصاب بقطع باوتار القدم واوردة الفخذ من ما ادى الى نزيف شديد وتم ايداعه غرفة العناية المركزة طوال ايام العيد حتى فارق الحياة صباح الجمعة. 

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 متهمين من المعتدين، وأمرت النيابة بنقل الجثمان الى مشرحة المستشفى وندب الطب الشرعي لتشريحه وتحديد سبب الوفاة ومازالت التحقيقات مستمرة. 

وشيع اهالي منشاة القناطر المجني عليه في جنازة مهيبة جمعت اعداد غفيرة من ابناء المدينة والقرى المجاورة.  

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أولاد صالحين أبو زيد النيابة العامة معركة أولاد صالحين منشأة القناطر مقتل شاب

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