الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نموذج امتحان فرنساوي الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024

 نموذج امتحان فرنساوي الثانوية العامة 2023..كلمات ارتفع البحث عليها على محركات جوجل خلال الايام الجارية من قبل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالتزامن مع امتحان اللغة الأجنبية الثانية، المقرر أن يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد غد، الثلاثاء.

ونتيجة لما سبق ذكره ينشر الدستور خلال السطور التالية نموذج امتحان فرنساوي الثانوية العامة 2023 بالإجابة. 

نموذج امتحان فرنساوي الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم أعلنت عن رابط نموذج امتحان الفرنساوي للعام الدراسي الماضي 2023 بالإجابة النموذجية حيث يمكن الطلاب الاطلاع على نماذج امتحانات العام الماضي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

واختيار أيقونة اللغة الفرنسية – لغة ثانية. 

امتحان فرنساوي ثانوية عامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي الحالي والتي جاءت كالآتي:

أسئلة الاختيار من متعدد

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32 درجة.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 5 أسئلة.

-عدد الأسئلة أربع درجات: لا توجد.

- العدد الكلي للأسئلة: 37 سؤالا.

-الدرجة الكلية للأسئلة: 42 درجة.

الأسئلة المقالية

-عدد الأسئلة بدرجتين: 2 سؤال.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: لا توجد.

- عدد الأسئلة بأربع درجات: سؤال واحد.

-العدد الكلي للأسئلة: 3 أسئلة.

مراجعة نهائية فرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

تشمل اللغات الأجنبية الثانية التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة 2024 وفقًا لاختيارهم اللغات الآتية:

  • اللغة الإنجليزية.
  • اللغة الفرنسية.
  • اللغة الألمانية.
  • اللغة الإيطالية.
  • اللغة الإسبانية.
  • اللغة الصينية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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المراجعة النهائية في مادة الفرنساوي للثانوية العامة 2024 بالفيديو

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