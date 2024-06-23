ناقد رياضى: الزمالك لن يخوض مباراة القمة

كشف عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، عن حقيقة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها الثلاثاء المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، إن لديه معلومة حتى الآن أن نادي الزمالك لن يخوض مباراة القمة، لافتًا إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع خلال مساء اليوم لحسم الموقف النهائي.

وأضاف أن اعتراض نادي الزمالك غير منطقي لأنه بالفعل خاض مباريات من الدور الثاني، مرددًا: "لو كان عندك اعتراض كنت اعترضت من بدري".

وأوضح الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، أن نادي الزمالك غير موقفه خاصة بعد مباراة نادي المصري بسبب الجدل الخاص بالهدف وأحقية احتسابه من عدمه.

وتابع: "نادي الزمالك لم يخض المباراة وهي معلومة حتى هذه اللحظة، والمنطق بيقول أحط المؤجلات وسط المباريات لتقليل فترة الموسم، إن كان هذا حقيقي ضمن اعتراضات نادي الزمالك".