حُسن الخاتمة.. وفاة معلم وزوجته بالبحيرة أثناء أداء مناسك الحج

“حُسن الخاتمة رزق”، ذهبا لأداء فريضة الحج معًا، كما ذهبا للقاء ربهما معا وكأن أحدهما يأبى أن يعود دون الآخر، عاشا معًا وماتا معا في أطهر بقاع الأرض، حيث توفي رشيد تركي، معلم أزهري بالبحيرة خلال أداء مناسك الحج في ثاني أيام عيد الأضحى، ولحقت به زوجته بعد 5 أيام من وفاته.

وفاة مدرس وزوجته أثناء أداء مناسك الحج من البحيرة

وقال محمد رشيد تركي إن والديه لم يكن يعانيان من اي أمراض، وذهب والده الذي يعمل معلما أزهريا، برفقة والدته التي تعمل مدرسة علوم، لأداء فريضة الحج هذا العام لأول مرة، فرحه عارمة من الجميع، لافتًا إلى أنه أثناء قيامهما بأداء مناسك الحج، أصيبا والده ووالدته بحالة إعياء وعلى إثرها تم نقلهما إلى المستشفى، وتوفي والدى ثاني أيام عيد الأضحي وتم دفنه عقب انتهاء الإجراءات بمكة المكرمة ولحقت به والدته بعد وفاة والده بـ 5 أيام، وجار الآن الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن تمهيدا لدفنها بالأراضي المقدسة، بالسعودية.

وطلب محمد ترك، نجلهما، من الجميع بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهما الله فسيح جناته، جزاء لما قدماه في تربية الأجيال وأبنائهما الثلاثة، وختاما بحسن الخاتمة بوفاتهما أثناء أداء مناسك الحج، لافتا إلى أنه سيتم أداء صلاة الغائب على والدته عقب دفنها بالأراضي المقدسة فى المملكة العربية السعودية.

كان عدد من حجاج محافظة البحيرة توفوا خلال الأيام القليلة الماضية أثناء أداء مناسك الحج وتم دفنهم بالأراضي المقدسة وأقامت أسرهم صلاة الغائب على أرواحهم الطاهرة، وسرادقات للعزاء في مسقط رأسهم داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.