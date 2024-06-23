الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منة شلبى وأحمد داوود داخل كواليس "الهوى سلطان" (صور)

“الهوى سلطان
“الهوى سلطان

يستعد صناع فيلم "الهوى سلطان" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد داوود والفنانة منة شلبي، لطرح الفيلم خلال الفترة المقبلة ضمن موسم صيف عام ٢٠٢٤ الجاري.

وشاركت الجهة المنتجة صور كواليس تصوير العمل رغم انتهاء تصويره قبل موسم عيد الأضحى، وتعكف المخرجة هبة يسري على مونتاج العمل استعدادا لطرحه.

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

الهوى سلطان منة شلبي أحمد داوود موسم عيد الأضحى فيلم الهوى سلطان

مواد متعلقة

غدا.. "وهابيات" على معهد الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي

محمد أبوداود ثرى متحرش فى مسلسل "سيما ماجى" بطولة رانيا يوسف

بعد إعلان اصابتها بالسرطان.. منى الشاذلى لكندة علوش: "بحبك وبدعيلك"

خالد محروس: نهدف لعرض "نوستالجيا 80.90" في كل مسارح مصر

المهن السينمائية تنعى والدة الفنانة أميرة نايف

"الدحيح" يشارك فى جلسة بالمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون بتونس

رغم سعرها الباهظ.. تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالى توشك على النفاد

نرمين الفقى تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لجمهورها: "ربنا يديم الحب"

الأكثر قراءة

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

الحكومة: زيادة معدلات تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 48 ساعة فقط

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة