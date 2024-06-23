منة شلبى وأحمد داوود داخل كواليس "الهوى سلطان" (صور)

يستعد صناع فيلم "الهوى سلطان" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد داوود والفنانة منة شلبي، لطرح الفيلم خلال الفترة المقبلة ضمن موسم صيف عام ٢٠٢٤ الجاري.

وشاركت الجهة المنتجة صور كواليس تصوير العمل رغم انتهاء تصويره قبل موسم عيد الأضحى، وتعكف المخرجة هبة يسري على مونتاج العمل استعدادا لطرحه.

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.