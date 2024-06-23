الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتهامات أممية لإسرائيل بـ”قلب القانون الدولي رأسا على عقب”

اسرائيل
اسرائيل

اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل بـ”قلب القانون الدولي رأسا على عقب” بعد ظهور لقطات لرجل فلسطيني مقيد على غطاء سيارة جيب عسكرية خلال مداهمة قامت بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وتبادلت إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة مشتبه به واعتقاله.

وأضافوا أن الجنود انتهكوا بعد ذلك البروتوكول العسكري.

درع بشري أثناء العمل

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تصاعد للتوترات.. نتنياهو: واشنطن تمنع شحنات الأسلحة عن إسرائيل

وتعليقًا على المشاهد، وصفت السيدة ألبانيز ما حدث بأنه "الدرع البشري أثناء العمل"، وقالت على قناة X إنها "من المذهل كيف تمكنت دولة ولدت قبل 76 عامًا من قلب القانون الدولي رأسًا على عقب".

وأضافت: “هذا يخاطر بأن يكون نهاية التعددية، التي بالنسبة لبعض الدول الأعضاء المؤثرة لم تعد تخدم أي غرض ذي صلة”، وتجري الآن إسرائيل تحقيقا في الحادث.

وفي سياق متصل، كرر نتنياهو أن الولايات المتحدة تمنع شحنات الأسلحة، بعد أيام من نفي واشنطن هذه المزاعم، سبما افادت صيفة الدارديان البريطانية في تقرير صادر لها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته إنه كان هناك “انخفاض كبير” في شحنات الأسلحة الأمريكية المخصصة للمجهود الحربي الإسرائيلي في غزة.

وفي تصريحاته يوم الأحد، ضاعف نتنياهو الاتهامات بأن الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لبلاده، تحجب شحنات الأسلحة، على الرغم من نفي إدارة بايدن.

وقال نتنياهو إن انخفاض شحنات الأسلحة بدأ قبل أربعة أشهر، دون أن يحدد نوع الأسلحة، ويسلط الخلاف الضوء على التوتر بين إسرائيل وواشنطن طوال الحرب في غزة، وفق وكالة رويترز ااخارية. 

وأثارت مزاعم نتنياهو السابقة بشأن الأسلحة في الأسبوع الماضي ضجة بين النقاد في إسرائيل، وقوبلت بالإنكار والارتباك من مسؤولي البيت الأبيض.

إسرائيل الرجل الفلسطني قلب القانون راسا على عقب غزة

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